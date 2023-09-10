المالكي يلتقي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين

كما أشاد المالكي بالعلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين، وبالدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه جمهورية جنوب افريقيا للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. وأكد د. المالكي جاهزية دولة فلسطين لعقد اللجنة الوزارية المشتركة المقبلة المزمع عقدها مطلع الشهر القادم، والتي تأتي نتيجة لزيارته الأخيرة إلى بريتوريا، والتي اتفق فيها مع نظيرته الجنوب افريقية على العديد من القضايا أهمها دورية الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية بين البلدين لتعزيز وتنمية وتطوير التواصل المستمر وتوقيع اتفاقيات أهمها اتفاقية إعفاء الجواز الدبلوماسي من تأشيرة الدخول، ومذكرات تعاون في عدد من المجالات أهمها الزراعة، الاقتصاد، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، والسياحة والآثار.



بدوره شكر السفير بينفلدت الوزير المالكي على حسن الاستقبال مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وأكد على ضرورة تعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



حضر اللقاء رئيس قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا والباسفيك مستشار أول رنا أبو حاكمة، سكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الاعلام، مسؤول ملف جمهورية جنوب افريقيا ملحق دبلوماسي رنا أبو عين، ملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الأحد في مقر الوزارة، سفير جمهورية جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين السيد شون بنفيلديت .وهنأ المالكي في بداية اللقاء، جمهورية جنوب افريقيا على نجاح قمة بريكس التي عُقدت شهر آب الماضي في جوهانسبرغ، مشيداً بدورها في إنجاح القمة والعمل على توسعة غير مسبوقة والتأكيد على السعي لنظام عالمي متعدد.وأطلع المالكي السفير بنفيلديت على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين، مع وجود حكومة إسرائيلية إرهابية يتحكم بقراراتها وزراء متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى التوسع الاستيطاني وانتهاك الحقوق الفلسطينية، ووضعه في صورة آخر مستجدات الحراك الدبلوماسي على الساحة الدولية، وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع انواع الانتهاكات.