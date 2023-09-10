عرنكي يعزي المغرب بضحايا الزلزال





وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قدرة المغرب وشعبها على تجاوز هذه المحنة واثارها الكارثية.



واجرت الدائرة سلسلة اتصالات مع ابناء الجالية الفلسطينية منذ بداية وقوع الزلزال، للاطمئنان عليهم وللتعرف على حجم الضرر الذي حصل جراء الزلزال، مؤكدة ان ابناء الجالية بخير وسلام.



واهابت الدائرة بالجالية الفلسطينية للمساهمة في حملات الاغاثة والمساعدة لمنكوبي الزلزال، وقد ابدى ابناء الجالية الفلسطينية على استعدادهم الكامل لتقديم كل ما يمكن من دعم واسناد للتخفيف عن الاشقاء المغاربة في هذا المصاب الجلل.



رام الله - دنيا الوطنتقدّم د.فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، بأحر التعازي والمواساة إلى المغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب عددا من الاقاليم والمدن في المغرب مخلفا الالاف من الضحايا والجرحى ودمار واسع في البيوت والبنى التحتية.واعرب عرنكي عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.