النضال الشعبي: الاحتلال يرتكب الجرائم الفاشية وندعو لمحاسبته

رام الله - دنيا الوطناعتبر عيسى جلايطة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عمليات الاقتحام المتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال لمدينة اريحا، تأتي في سياق اجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا.وقال جلايطه أن استهداف الاحتلال وبشكل يومي للمدن والقرى الفلسطينية وارتكاب الجرائم، من خلال اعطاء الاوامر الفاشية لجنود الاحتلال لاستهداف المدنيين الأبرياء ، تتحمل مسؤوليته حكومة الفاشية التي تقوم بجرائم بشعة باستهداف الأطفال وكان أخرها جريمة إعدام الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال الفاشي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.وأشار جلايطة أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة يشجعه على ارتكاب المزيد منها مما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لتوفير الحماية لأبناء شعبنا .وعلى صعيد اخرى دعا جلايطة كافة قوى وفعاليات شعبنا إلى مساندة أسرى الحرية في معركتهم المفتوحة مع الاحتلال، وتكثيف الفعاليات المناصرة لهم وفضح جرائم الاحتلال .