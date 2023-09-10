شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يُهدد موسم الفلفل الأحمر في القطاع



وداخل أرض زراعية في منطقة الشيخ عجلين، جنوبي مدينة غزة، ينتشر عشرات المزارعين لحصاد الفلفل الأحمر ووضعه داخل صناديق من الكرتون وأكياس النايلون الزرقاء، للبدء في وزنه وتسويقه.



وقال المزارع حمدي شملخ (54 عامًا) إن حصاد الفلفل الأحمر يبدأ في منتصف شهر يونيو ويستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر، وتزداد كميات الإنتاج مع بداية انخفاض درجات الحرارة، حيث يصبح المحصول أحمر اللون وجيد المذاق.



وأضاف شملخ في لقاء مع وكالة (APA)، أن كمية إنتاج الفلفل الأحمر كانت قليلة هذا العام مقارنة بالموسم السابق، بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على درجات الحرارة، وتسبب في ذبول الأوراق والمحصول.



وتابع أن أسعار الفلفل الأحمر متواضعة في الموسم الحالي، بسبب قلة الإقبال على شرائه مقارنة بالمواسم السابقة.



وأوضح أن سعر صندوق الفلفل كان يُباع في السابق بـ 35 شيكل (الدولار: 3.8 شيكل)، أما الآن فلا يصل سعره إلى 25 شيكلا.



ويرى شملخ أن ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة أثر على القدرة الشرائية، وبالتالي ألحق الضرر بعشرات المزارعين الذين أصبحوا يسوّقون منتجاتهم بصعوبة بالغة.



وأكمل قائلًا: "عشرات العمال ينتظرون مواسم الحصاد المختلفة للعمل بأجرة يومية، ولكن الأوضاع الاقتصادية القاسية جعلت الأجرة متدنية لا تتعدى 10 شواكل".



وبيّن شملخ أن تدني أجور العاملين في مواسم الحصاد، سببه تدهور الأوضاع الاقتصادية التي طالت المزارعين في المنطقة.



وتطرق إلى آلية زراعة الفلفل الأحمر حيث قال: "بعد حرث الأرض الزراعية، يتم زراعة شتلات الفلفل وسقايتها وفق عملية التنقيط وتغطيتها بالنايلون لمدة شهرين".



وبيّن شملخ أنه بعد شهرين من زراعة الشتلات المذكورة، ينمو الفلفل ويكون أخضر اللون، ويتم تركه لمدة زمنية طويلة حتى يتحول لونه إلى الأحمر.



وذكر أن زراعة الفلفل الأحمر تحتاج إلى عناية فائقة خلال فترة النمو، وتكاليف مادية متوسطة، تتمثل في توفير السماد والماء والمبيدات الحشرية.



ولفت إلى انخفاض نسبة الربح التي تعود على المزارع بعد حصاد الفلفل الأحمر، فالدونم الواحد قد يعطي أرباحًا تصل إلى 1000 شيكل فقط.



واستدرك قائلًا: "صاحب الأرض الزراعية أصبح ربحه متواضع جدًا، وذلك بسبب انخفاض الأسعار".



ونوه إلى أن الأسواق المحلية لديها اكتفاء ذاتي من الفلفل الأحمر.

وقال إن السكان في غزة يشترون كميات كبيرة من الفلفل الأحمر، لطحنه وتخزينه مع إضافة زيت الزيتون والملح، لضمان بقائه على المائدة بشكل دائم.



وختم شملخ حديثه بذكر فوائد الفلفل الأحمر، فهو يحتوي على مواد تقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ويقلل الإصابة بتصلب الشرايين وبالتالي الحماية من أمراض القلب.

























رام الله - دنيا الوطنمع اقتراب فصل الخريف، يبدأ موسم حصاد الفلفل الأحمر في مدينة غزة، استعدادًا لنقله إلى الأسواق المحلية.