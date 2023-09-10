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الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع
مدارس اليمن
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع المستمر منذ سنوات، فيما يعجز أكثر من مليوني طفل يمني عن تلقي التعليم.

وأوضحت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق التاسع من سبتمبر أيلول من كل عام أن "20 بالمئة من المدارس الابتدائية والثانوية في اليمن مغلقة، ويعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدارس".

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد فقد انطلق في اليمن مطلع الشهر الجاري.

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