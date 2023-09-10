غزة: التعليم تنشر أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل





طالع: مرفق كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل لكل طالب في جميع التخصصات

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رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023م، حيث سيبدأ الامتحان النظري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14 أيلول/سبتمبر /2023م)، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.وتقول الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الامتحان العملي سيكون أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17-18-19-20 أيلول/سبتمبر الجاري في عدد من الكليات.