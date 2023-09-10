غزة: التعليم تنشر أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل
أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023م، حيث سيبدأ الامتحان النظري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14 أيلول/سبتمبر /2023م)، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.
وتقول الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الامتحان العملي سيكون أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17-18-19-20 أيلول/سبتمبر الجاري في عدد من الكليات.
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