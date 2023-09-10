بلدية غزة: الدخان المُنبعث من مكب النفايات يخف تدريجياً بعد السيطرة على الحريق

رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة، أن الدخان المنبعث من مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة والذي تصل رائحته لبعض مناطق جنوب شرق وغرب المدينة هو من آثار الحريق الذي نشب في المكب الأسبوع الماضي، وأن الدخان يخف تدريجياً مع مرور الوقت ويحتاج لأسبوعين ليختفي تماماً.وأفاد المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك المشرف العام على المكب، م. عبد الرحيم أبو القمبز، أن طواقم البلدية بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة تمكنت من السيطرة على الحريق في المكب البالغ مساحته نحو 220 دونماً من خلال استخدام خراطيم المياه والطمر بالأتربة وتبقى الدخان الذي يخرج من جوانب المكب بعد طمر سطح المناطق التي وصلها الحريق.وأوضح أن الدخان المنبعث يصل للمدينة في ساعات الصباح مع تغير حركة الرياح للغرب وأن الجهود تتواصل لوقف إنبعاثه.وأكد حاجة البلدية لمعدات وآليات للتخلص من الدخان بأسرع وقت ممكن والعمل في المكب لمواجهة الحرائق التي قد تحدث فيه وهذا يفوق قدرة البلدية في الأوضاع الراهنة الحالية.وكانت بلدية غزة قد أعلنت حالة الطواريء في المكب منذ يوم الأحد الماضي وأكدت أنها تجري تحقيقاً بالتعاون مع الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق الذي الذي أصاب مناطق واسعة من المكب.يذكر أن مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك يخدم ثماني بلديات في محافظتي غزة والشمال بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ويصله نحو 1000 طن من النفايات يومياً من هذه البلديات.