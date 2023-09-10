نابلس: الإعلان عن خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية نابلس، اليوم الأحد، بالشراكة مع الأجهزة الأمنية، وبعض المؤسسات ذات العلاقة، عن إطلاق خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع في المدينة، تبدأ يوم الأحد المقبل.وقال رئيس بلدية نابلس، سامي حجاوي في مؤتمر صحفي نظمته البلدية في مقرها، إنه كان لا بد من اتخاذ خطوات لتنظيم المدينة وأسواقها، ولا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، من تطاول على الحق العام، مشددا على وجود دعم من الحكومة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة لانجاح الخطة.وأشار إلى أنه بعد أسبوع من اليوم سيتم إزالة التعديات، وإعادة ترتيب شوارع المدينة، آملا أن تجد الخطة استجابة ودعما من المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفيما يتعلق باستشهاد اثنين من العاملين في البلدية الأسبوع الماضي بحادثة انهيار في أحد شوارع المدينة، بين أن الأمر تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن تم تشكيل لجنة قامت باستجواب العديد من أصحاب العلاقة، مشيرا إلى أن البلدية ستتكفل بالرعاية الكاملة لعائلتي الشهيدين.بدوره، قال القائم بأعمال محافظة نابلس، غسان دغلس، إن عودة نابلس إلى سابق عهدها يتطلب جهدا كبيرا من جهات عدة، وعدم الوقوف كل عند مسؤولياته سيخلق أزمة نظام.وأشار إلى أن إعادة تنظيم المدينة ستكون بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات للمحافظة على نظافة المدينة ونظامها، بحيث تقوم كل جهة بدورها بشكل كامل.من جهته، بين مدير عام شرطة محافظة نابلس، طارق الحاج، أن الخطة ليست موجهة ضد أي أحد، ولا نريد قطع أرزاق البعض، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة وبتوجيهات من وزير الداخلية يعمل على فرض الانضباط في الشوارع.وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامح المصري، بأن تكون هناك خطة واضحة من جميع الأجهزة، والمؤسسات والأفراد لتعود نابلس عاصمة اقتصاد فلسطين، لافتا إلى أن هناك تعديات كثيرة، وإذا لم يتم التكاتف على إزالتها لا يمكن حل المشكلة.من ناحيته، نوه مدير مكتب وزارة الاقتصاد المحلي في نابلس بشار الصيفي، إلى أن نابلس بحاجة لسياسات واجراءات جريئة لتعود كما كانت، مع التأكيد على أن تكون الحملة مستدامة بمشاركة الجميع.