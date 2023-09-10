إثيوبيا تُعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إثيوبيا اليوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة على النيل الأزرق.وبعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح".وفي شباط/فبراير 2022، دشنت أديس أبابا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا ومنذ عام 2011، تتفاوض للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.