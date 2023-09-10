جبهة التحرير الفلسطينية تعزي المغرب بضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنتقدمت جبهة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادرها بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للمغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية فجر اليوم السبت، والذي خلف مئات الضحايا والمصابين والمشردين في عدة مدن مغربية.وأكدت التحرير الفلسطينية، إيمانها العميق بقدرة الشعب المغربي على تجاوز هذا المصاب الجلل و الأليم وتجاوز هذه الكارثة التي أصابت وصدمت قلوب الشعب الفلسطيني، داعياً الدول العربية الشقيقة الى مد يد العون والمساعدة للشعب المغربي للتخفيف من آثار الزلزال وتداعياته الإنسانية الكارثية على الشعب المغربي الشقيق.وتمنت التحرير الفلسطينية الصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للجرحى والهدوء والسكينة للمشردين.