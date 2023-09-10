شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تعزي المغرب بضحايا الزلزال

جبهة التحرير الفلسطينية تعزي المغرب بضحايا الزلزال
مواطنون مغاربة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت  جبهة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادرها  بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للمغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية فجر اليوم السبت، والذي خلف مئات الضحايا والمصابين والمشردين في عدة مدن مغربية.

وأكدت التحرير الفلسطينية، إيمانها العميق بقدرة  الشعب المغربي على تجاوز هذا المصاب الجلل و الأليم وتجاوز هذه الكارثة التي أصابت وصدمت قلوب الشعب الفلسطيني، داعياً الدول العربية الشقيقة الى مد يد العون والمساعدة للشعب المغربي للتخفيف من آثار الزلزال وتداعياته الإنسانية الكارثية على الشعب المغربي الشقيق.

وتمنت التحرير الفلسطينية الصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للجرحى والهدوء والسكينة للمشردين.

أخبار ذات صلة

غزة: التعليم تنشر أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل

غزة: التعليم تنشر أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل

الخليل: تشييع الشهيد الطفل ميلاد الراعي في مخيم العروب

الخليل: تشييع الشهيد الطفل ميلاد الراعي في مخيم العروب

بلدية غزة: الدخان المُنبعث من مكب النفايات يخف تدريجياً بعد السيطرة على الحريق

بلدية غزة: الدخان المُنبعث من مكب النفايات يخف تدريجياً بعد السيطرة على الحريق

الخارجية: إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه المدخل الصحيح لبناء علاقات طبيعية

الخارجية: إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه المدخل الصحيح لبناء علاقات طبيعية

نابلس: الإعلان عن خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع

نابلس: الإعلان عن خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

صدى سوشال يصدر بياناً بشأن تعاون الاحتلال مع إدارة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني

صدى سوشال يصدر بياناً بشأن تعاون الاحتلال مع إدارة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني

‎ الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل

‎ الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه المدخل الصحيح لبناء علاقات طبيعية

الخارجية: إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه المدخل الصحيح لبناء علاقات طبيعية

نابلس: الإعلان عن خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع

نابلس: الإعلان عن خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع

صدى سوشال يصدر بياناً بشأن تعاون الاحتلال مع إدارة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني

صدى سوشال يصدر بياناً بشأن تعاون الاحتلال مع إدارة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني

جبهة التحرير الفلسطينية تعزي المغرب بضحايا الزلزال

جبهة التحرير الفلسطينية تعزي المغرب بضحايا الزلزال

الأسرى يواصلون الاستعداد لخوض الإضراب الخميس المقبل

الأسرى يواصلون الاستعداد لخوض الإضراب الخميس المقبل

الداخلية بغزة: استيعاب 55 فرداً للعمل في أجهزة الوزارة

الداخلية بغزة: استيعاب 55 فرداً للعمل في أجهزة الوزارة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

عربي

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

الجزائر تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب

الجزائر تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب