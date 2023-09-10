تفاصيل لقاء السيسي وأردوغان على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.‏‎وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن "الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء "تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين".يذكر أن مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، وخلال العام الماضي، التقى السيسي أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر، وأجريا محادثة لفترة وجيزة.