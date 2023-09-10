كتيبة العياش في جنين تعلن استهداف مستوطنة (رام أون) بصاروخ



وقالت الكتيبة في بيان، إن ذلك يأتي "في إطار الاعداد والتطوير المستمر ورداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرآ لحرائرنا وشرفنا".



وأضافت: "نبشركم يا أبناء شعبنا بأننا في كتيبة العياش بخير وأنه لم يتم اعتقال أو كشف أياً من مجاهدينا الابطال وأن ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف".



وتابعت: "إننا في كتيبة العياش نعمل في ظروف أمنية معقدة وفي سريه تامة بسبب وضع الضفة الأمني فالطريق الذي نسير فيه ليس سهلا ويحتاج للكثير من العمل والجهد فنحن ننجح ونفشل ولكننا مستمرون بإذن الله حتى تحقيق هدفنا".



وختمت الكتيبة بيانها بالقول: "نقول لهذا العدو الفاشل والذي يحاول تغطية فشله بالكذب والتضييق على أسرانا الأبطال أن الأسرى كما المسرى خط أحمر لا يمكن السكوت عن تجاوزه وأننا في كتيبة العياش سنكون حاضرين بالوقت المناسب بإذن الله".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتيبة العياش في جنين، التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، صباح الأحد، استهداف مستوطنة (رام أون) بصاروخ من طراز (قسام1).