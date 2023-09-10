الشرطة: القبض على مطلوبَيْن لضلوعهم بجرائم إطلاق نار وسرقات وبلطجة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الفلسطينية بتمكنها اليوم الأحد، من القبض على مطلوبين إثنين، لضلوعهما بجرائم إطلاق نار وحيازة سلاح وسرقات و"أعمال بلطجة" في مدينة الخليلوأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن "قوة من فرع المباحث العامة تساندها قوة من الشرطة الخاصة بشرطة المحافظة والأمن الوطني قاموا فجر اليوم بمداهمة منزل في مدينة الخليل، لوجود معلومات تؤكد إختباء شخصين من المطلوبين الخطرين بداخله، حيث تمكنت القوة من القبض عليهما بعد مداهمة المنزل".وأضاف العقيد ارزيقات أن "المطلوبين متهمين بارتكابها للعديد من جرائم إطلاق النار والسرقات والبلطجة والتي طالت منازل ومحال ومركبات مواطنين خلال الفترة الماضية".وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.