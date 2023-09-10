استمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة



وكان الرئيس محمود عباس، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس السبت، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة.



وشدد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد الرئيس عباس حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.



تأتي هذه الأحداث، بعد نحو ستة أسابيع من مواجهات مسلحة استمرت عدة أيام، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً من بينهم قيادي بارز في حركة (فتح).





رام الله - دنيا الوطنتتواصل الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، صباح اليوم الأحد، رغم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن "الاشتباكات تدور عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول أماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية، ونسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا".