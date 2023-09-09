شؤون فلسطينية

عقب الأحداث الأخيرة.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

عقب الأحداث الأخيرة.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة
فيزا تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (باسبورت) الخاصة بإصدار التأشيرات التركية في غزة، مساء اليوم السبت، توقفها عن إصدار التأشيرة التركية ابتداءً من غداً الأحد.

وقالت الشركة: "بقرار من القنصلية التركية والجانب التركي تقرر توقيف العمل بقبول طلبات التأشيرات السياحية اعتباراً من يوم الأحد 10/9/2023"

وأضافت الشركة في بيان لها أن "قرار توقيف العمل سيستمر حتى صدور قرار جديد بهذا الخصوص"، مشيرةً إلى أنه  "سيتم الاستمرار في قبول طلبات رجال الأعمال والطلبة ولم الشمل العائلي".



وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، أصدرت مساء السبت، بياناً حول الأحداث التي جرت والاعتداء الذي تعرض له متقدمون للحصول على فيزا تركيا من قبل إحدى الشركات بغزة.

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ودعت الجمعية لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة لتنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر ، والعمل على اعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في قطاع غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت"، وفق التصور والالية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.

كما دعت وزارة السياحة والاثار الى الزام الشركة بالالتزام بالقوانين والاحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.

وطالبت بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية والية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الاضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.

ووجهت نداءاً للجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لابناء قطاع غزة.

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