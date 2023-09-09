شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله

قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية راس كركر وآخر عند مدخل قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين قرى غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية برقة شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

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