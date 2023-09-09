شؤون فلسطينية

استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل
الشهيد ميلاد الراعي
رام الله - دنيا الوطن
استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاماً) برصاص الاحتلال، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب، شمالي الخليل.

بدورها، قالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة الطفل الراعي بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف للمستشفى، لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن استشهاده.

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