مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

رام الله - دنيا الوطنأجرى الأردن والسعودية، مباحثات برلمانية تناولت أهمية تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، في إطار زيارة رسمية يُجريها الأخير إلى العاصمة عمّان.وخلال المباحثات التي جرت في مقر المجلس الأردني بعمّان، أكد الجانبان على "متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين".وأشارا إلى "أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية".