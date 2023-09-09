دولي

مجموعة العشرين تضم الاتحاد الأفريقي لصفوفها

مجموعة العشرين تضم الاتحاد الأفريقي لصفوفها
مجموعة العشرين
رام الله - دنيا الوطن
 اتفق قادة مجموعة العشرين المجتمعون في الهند، اليوم السبت، على انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة.

ورحّبت مجموعة العشرين رسميا بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى صفوفها، في خطوة تعد انتصارا دبلوماسيا للهند التي تستضيف القمة هذا العام وتظهر كزعيمة لدول الجنوب.

ويضمّ الاتحاد الأفريقي الذي أسّس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 55 دولة عضوا، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار، وكانت القارة حتى الآن ممثلة في مجموعة العشرين بدولة واحدة هي جنوب أفريقيا.

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

الدول الأعضاء: هي الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي - الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.

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