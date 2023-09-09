الهباش يبحث مع مفتي الديار المصرية التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مفتي الديار المصرية شوقي علام، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدعوة والافتاء وتعزيز الخطاب الديني ودور المؤسسات الدينية في دعم قضية المسجد الأقصى.واطلع الهباش، مفتي الديار المصرية خلال اللقاء الذي عقد بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة اليوم السبت، على آخر تطورات الاوضاع في مدينة القدس والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الاعتداءات الهمجية المتواصلة لقوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين والتضييق عليهم ومنعهم من حرية إقامة شعائرهم الدينية.وأشاد بما تبذله دار الإفتاء المصرية من جهود كبيرة في ضبط البوصلة الإفتائية ومواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح صورة الإسلام خاصة في الغرب.من جانبه، أكد مفتي مصر عمق العلاقات المصرية الفلسطينية وما بذلته مصر من جهود من أجل القضية الفلسطينية التي هي قضية كل مصري وعربي، كما استعرض ما حققته الدار من تطور وإنجازات خلال الفترة الماضية.