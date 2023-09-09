الخطيب: الجماعات الاستيطانية تسعر حرباً دينية في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، أن الفلسطينيين عقدوا العزم وأقسموا على أن الأقصى سيبقى مسجداً ولن يكون هيكلاً أو معبداً لليهود.ووجه الخطيب رسالة للشعب الفلسطيني، بأن هذه أيام مجد ورباط فلا تتركوا الأقصى وحيداً، ولا تجعلوا التاريخ يسجل بأن الأقصى انتهك ودنس في زمانكم.وقال الخطيب إن الجماعات الاستيطانية تسعر حرباً دينية في الأقصى، سيكون الاحتلال الخاسر الوحيد فيها.وأوضح أن الجماعات اليهودية تحشد منذ أشهر لاقتحامات واسعة الأقصى في موسم الأعياد، التي تبدأ يوم السبت القادم 16/9 فيما يسمى برأس السنة العبرية لانتهاك حرمة المسجد واستباحته.وأضاف أن المستوطنين يريدون أن يفتتحوا سنتهم العبرية، باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى، في خطوة غبية يستقوون خلالها بحكومتهم التي يتزعمها نتنياهو وبن غفير.