عياش يشيد بقرار الرئيس عباس بارسال فرق الإنقاذ والمساعدات والأدوية للمغرب



وأشاد عياش بسرعة استجابة الرئيس وتكليفه رئيس الوزراء بإرسال المساعدات والأدوية وفرق الإنقاذ للمغرب الشقيق للوقوف إلى جانب أشقائهم المغاربة في هذه الظروف وتقديم يد العون والمساعدة لهم.



رام الله - دنيا الوطنأعرب محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن مشاعر الحزن والتضامن مع الشعب المغربي في مصابه الأليم بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية فجر اليوم السبت، والذي خلف مئات الضحايا والمصابين في عدة مدن مغربية.وتقدم عميد الجالية الفلسطينية في رومانيا في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة بوخارست بأحر التعازي القلبية من عائلات الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين .وأكد عياش ثقته بالشعب المغربي على تجاوز هذا المصاب الأليموالمفجع ولملمة الجراح وتجاوز هذه الكارثة التي أوجعت قلوب الشعب الفلسطيني، داعياً الدول العربية الشقيقة الى مد يد العون والمساعدة للشعب المغربي للتخفيف من آثار الزلزال وتداعياته الإنسانية الكارثية على الشعب المغربي الشقيق.