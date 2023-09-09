المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

وأكد وائل نظيف، الامين العام المساعد للمنظمة العربية للتربية لشؤون التدريب ، امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين - بيت الشعب، ان المشاركة في الاجتماع السابع لمجلس الامناء للمنظمة العربية للتربية ، تاتي لمناقشة امور تنظيمية وادارية ومالية، والاطلاع على التجربة التعليمية ، وزيارة مؤسسات تعليمية اطلقت مشروع المدارس الرقمية ، واقرار الاجتماع الثامن للمجلس وسيكون باستضافة جمعية المعلمين الكويتية، في شهر 2024/1.



واضاف نظيف ان الامانة العامة للمنظمة ستخصص جلسة خاصة للتوقيع على نداء فلسطين واعتماد ( حملة لاجل فلسطين ) وذلك في مقر السفارة الفلسطينية ، بحضور السفير الفلسطيني نظمي الحزوري ، ليسلمها بدوره الى القيادة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنوصلت الى اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، الوفود المشاركة في اجتماع الامانة العامة للمنظمة العربية للتربیة، بهدف التنسيق والتباحث لتطوير كفاءات طواقم التدريس وبحث اوضاع العمليات التربوية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عاl ، وتستغرق الزيارة عدة ايام.وكان في استقبال وفود المنظمة العربية للتربیة، احمد كرمياني رئيس اتحاد معلمي كوردستان وأعضاء من مكتب سكرتارية الاتحاد ، وتشكل الوفد التربوي العربي برئاسة جمال اديب الحسامي رئيس المنظمة العربية للتربیة واعضاء الهيئة الادارية من تونس ولبنان والبحرين وفلسطين والجزائر.وفي هذا الصدد وخلال تصريح صحفي اكد كرمياني: خلال مناسبة خاصة عن استقبال وفد المنظمة العربية للتربیة في مكتب السكرتارية بأربيل. ومن ثم تنظيم مؤتمر صحفي حول التعاون والتنسيق المشترك.من جانبه وخلال المؤتمر الصحفي ، اكد حسامي الامين العام للمنظمة ، ان فلسطين هي قضية ملايين المعلمين العرب.