عربي

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وصلت الى اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، الوفود المشاركة في اجتماع الامانة العامة للمنظمة العربية للتربیة، بهدف التنسيق والتباحث لتطوير كفاءات طواقم التدريس وبحث اوضاع العمليات التربوية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عاl ، وتستغرق الزيارة عدة ايام.

وكان في استقبال وفود المنظمة العربية للتربیة، احمد كرمياني رئيس اتحاد معلمي كوردستان وأعضاء من مكتب سكرتارية الاتحاد ، وتشكل الوفد التربوي العربي برئاسة جمال اديب الحسامي رئيس المنظمة العربية للتربیة واعضاء الهيئة الادارية من تونس ولبنان والبحرين وفلسطين والجزائر.

وفي هذا الصدد وخلال تصريح صحفي اكد كرمياني: خلال مناسبة خاصة عن استقبال وفد المنظمة العربية للتربیة في مكتب السكرتارية بأربيل. ومن ثم تنظيم مؤتمر صحفي حول التعاون والتنسيق المشترك.
من جانبه وخلال المؤتمر الصحفي ، اكد حسامي الامين العام للمنظمة ، ان فلسطين هي قضية ملايين المعلمين العرب.

وأكد وائل نظيف، الامين العام المساعد للمنظمة العربية للتربية لشؤون التدريب ، امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين - بيت الشعب، ان المشاركة في الاجتماع السابع لمجلس الامناء للمنظمة العربية للتربية ، تاتي لمناقشة امور تنظيمية وادارية ومالية، والاطلاع على التجربة التعليمية ، وزيارة مؤسسات تعليمية اطلقت مشروع المدارس الرقمية ، واقرار الاجتماع الثامن للمجلس وسيكون باستضافة جمعية المعلمين الكويتية، في شهر 2024/1.

واضاف نظيف ان الامانة العامة للمنظمة ستخصص جلسة خاصة للتوقيع على نداء فلسطين واعتماد ( حملة لاجل فلسطين ) وذلك في مقر السفارة الفلسطينية ، بحضور السفير الفلسطيني نظمي الحزوري ، ليسلمها بدوره الى القيادة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

معهد مغربي: الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الأعنف منذ قرن

معهد مغربي: الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الأعنف منذ قرن

تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

فاجعة المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1037 قتيلاً ومئات المصابين

فاجعة المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1037 قتيلاً ومئات المصابين

شاهد بالفيديو: رعب وخوف في اللحظات الأولى من زلزال المغرب

شاهد بالفيديو: رعب وخوف في اللحظات الأولى من زلزال المغرب

296 قتيلا جراء زلزال ضخم ضرب مدناً بالمغرب

296 قتيلا جراء زلزال ضخم ضرب مدناً بالمغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يبحث مع مفتي الديار المصرية التعاون المشترك

الهباش يبحث مع مفتي الديار المصرية التعاون المشترك

الخطيب: الجماعات الاستيطانية تسعر حرباً دينية في الأقصى

الخطيب: الجماعات الاستيطانية تسعر حرباً دينية في الأقصى

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و&quot;تل أبيب&quot;

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و"تل أبيب"

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

المطران حنا: نسبة المسيحيين في فلسطين لا تتجاوز الـ 1% ونخشى اختفاء الحضور المسيحي

المطران حنا: نسبة المسيحيين في فلسطين لا تتجاوز الـ 1% ونخشى اختفاء الحضور المسيحي

الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة

الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة

مجدلاني يعزي ملك وحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال

مجدلاني يعزي ملك وحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال

منوعات

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

أسما شريف منير تتصدّر الترند بإطلالة باربي المُلفتة

أسما شريف منير تتصدّر الترند بإطلالة باربي المُلفتة

لماذا اعتذرت رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش؟

لماذا اعتذرت رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش؟

نجوى كرم تصعد المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال المدمر

نجوى كرم تصعد المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال المدمر

هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير مروّع في لبنان؟

هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير مروّع في لبنان؟

صورة: ياسمين صبري تظهر بفستان قصير وجريء والجمهور يغازلها

صورة: ياسمين صبري تظهر بفستان قصير وجريء والجمهور يغازلها

بالصور: نانسي عجرم برفقة بناتها في إطلالة مبهرة من نيويورك

بالصور: نانسي عجرم برفقة بناتها في إطلالة مبهرة من نيويورك

فيديو: كواليس إنهاء حسن شاكوش خلافه مع طليقته ريم طارق

فيديو: كواليس إنهاء حسن شاكوش خلافه مع طليقته ريم طارق

عربي

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال