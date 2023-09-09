اشتية يستقبل وفد الناشرين العرب المشاركين في معرض فلسطين الدولي للكتاب

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت في رام الله، وفدا من الناشرين العرب برئاسة رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ووفدا من الكتاب والناشرين ومدراء مؤسسات ثقافية من غزة، كل على حدة، على هامش مشاركتهم في معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبد السلام العطاري.وأكد اشتية أهمية الثقافة باعتبارها أداة للنضال الوطني في مواجهة الاحتلال، مشددا على أهمية الحضور العربي في المشهد الثقافي الفلسطيني ودوره في دعم شعبنا والثقافة الفلسطينية.ودعا الناشرين والمثقفين العرب إلى تعميم الرواية الفلسطينية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتزويرها ضمن حربها الممنهجة علينا.وقال رئيس الوزراء: "غزة جزء أساسي في المشهد الثقافي الفلسطيني، ونحرص كل الحرص على الحضور الدائم لأهلنا من قطاع غزة في كافة النشاطات والفعاليات الوطنية بما فيها الثقافية".وأضاف: "قدمت غزة الكثير في المشهد الوطني، وساهمت من خلال مبدعيها ومثقفيها برفعة الثقافة الوطنية الفلسطينية".