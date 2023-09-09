شؤون فلسطينية

بيان من جمعية وكلاء السياحة حول الأحداث الخاصة بإصدار فيزا تركيا من غزة

بيان من جمعية وكلاء السياحة حول الأحداث الخاصة بإصدار فيزا تركيا من غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً حول الأحداث التي جرت والاعتداء الذي تعرض له متقدمون للحصول على فيزا تركيا من قبل إحدى الشركات بغزة.

واستنكرت الجمعية في بيانها، الاعتداء ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا والذين "اصيبوا واهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وانسانيتهم واذلالهم في طوابير طويلة عبر شقة صغيرة داخل مبنى لا يناسب الاعداد الكثيرة والذي يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى".

وتابعت الجمعية بيانها "نظرا لعدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية في تقديم ادنى مستوى من الخدمات لعشرات الالاف من ابناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق جميع انحاء القطاع من تجهيز هذه المعاملات رغم ما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات، مما يصعب المعاملة على المواطنين في انجازها في اماكن سكناهم بسبب التنقل على حساب اوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات".

وواصلت "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي اصابها بسبب احتكار شركة باسبورت اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة."

ودعت الجمعية لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة لتنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر ، والعمل على اعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في قطاع غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت"، وفق التصور والالية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.

كما دعت وزارة السياحة والاثار الى الزام الشركة بالالتزام بالقوانين والاحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.

وطالبت بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية والية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الاضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.

ووجهت نداءاً للجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لابناء قطاع غزة.

   

أخبار ذات صلة

بيان من جمعية وكلاء السياحة حول الأحداث الخاصة بإصدار فيزا تركيا من غزة

بيان من جمعية وكلاء السياحة حول الأحداث الخاصة بإصدار فيزا تركيا من غزة

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

هنية يعزي الملك المغربي محمد السادس بضحايا الزلزال

هنية يعزي الملك المغربي محمد السادس بضحايا الزلزال

سرايا القدس كتيبة طولكرم: استهدفنا حاجزيْن إسرائيليين بصليات كثيفة وحققنا إصابات مباشرة

سرايا القدس كتيبة طولكرم: استهدفنا حاجزيْن إسرائيليين بصليات كثيفة وحققنا إصابات مباشرة

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و&quot;تل أبيب&quot;

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و"تل أبيب"

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

المطران حنا: نسبة المسيحيين في فلسطين لا تتجاوز الـ 1% ونخشى اختفاء الحضور المسيحي

المطران حنا: نسبة المسيحيين في فلسطين لا تتجاوز الـ 1% ونخشى اختفاء الحضور المسيحي

الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة

الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و&quot;تل أبيب&quot;

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و"تل أبيب"

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة

الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة

مجدلاني يعزي ملك وحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال

مجدلاني يعزي ملك وحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال

العربية الفلسطينية تعزي الشعب المغربي بضحايا الزلزال

العربية الفلسطينية تعزي الشعب المغربي بضحايا الزلزال

تقرير: منظمات أميركية بغطاء &quot;جمعيات خيرية&quot; توفر الدعم للمستوطنين

تقرير: منظمات أميركية بغطاء "جمعيات خيرية" توفر الدعم للمستوطنين

نادي الأسير: الأسرى مستعدون لخوض معركة الإضراب في 14 من سبتمبر

نادي الأسير: الأسرى مستعدون لخوض معركة الإضراب في 14 من سبتمبر

منوعات

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

أسما شريف منير تتصدّر الترند بإطلالة باربي المُلفتة

أسما شريف منير تتصدّر الترند بإطلالة باربي المُلفتة

لماذا اعتذرت رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش؟

لماذا اعتذرت رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش؟

نجوى كرم تصعد المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال المدمر

نجوى كرم تصعد المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال المدمر

هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير مروّع في لبنان؟

هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير مروّع في لبنان؟

صورة: ياسمين صبري تظهر بفستان قصير وجريء والجمهور يغازلها

صورة: ياسمين صبري تظهر بفستان قصير وجريء والجمهور يغازلها

بالصور: نانسي عجرم برفقة بناتها في إطلالة مبهرة من نيويورك

بالصور: نانسي عجرم برفقة بناتها في إطلالة مبهرة من نيويورك

فيديو: كواليس إنهاء حسن شاكوش خلافه مع طليقته ريم طارق

فيديو: كواليس إنهاء حسن شاكوش خلافه مع طليقته ريم طارق

عربي

تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

شاهد بالفيديو: رعب وخوف في اللحظات الأولى من زلزال المغرب

شاهد بالفيديو: رعب وخوف في اللحظات الأولى من زلزال المغرب