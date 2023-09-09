شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز فلسطين لدراسات الاسرى ،إن 6 أسيرات في سجون الاحتلال امضين ما يزيد عن 8 سنوات في الاعتقال حتى الان وما زال امام بعضهن 8 سنوات جديدة لإنهاء محكوميتاهم العالية.

وأوضح مركز فلسطين، أن أعداد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل الى (35) أسيرة بعد اعتقال عدد من النساء خلال الأيام الماضية، بينهم 6 أسيرات معتقلات منذ عام 2015 ومحكومات بأحكام عالية اعلاهن حكماً الأسيرة شروق دويات من القدس وصدر بحقها حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاماً، بتهمة تنفيذ عملية طعن وهي معتقلة منذ أكتوبر 2015 بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بالرصاص إصابة خطرة ووجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن لمستوطن.

وأشار مركز فلسطين، إلى ان أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال الأسيرة " ميسون موسى الجبالي " من بيت لحم وتعتبر عميدة الأسيرات وهي معتقلة منذ يونيو 2015 ومحكومة بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها بطعن مجندة على حاجز "قبة راحيل" واصابتها بجراح بين طفيفة ومتوسطة.

وكشف أن من بين الأسيرات اللواتي أمضين ما يزيد عن 8 سنوات الأسيرة مرح جودة بكير (24 عاماً)، من بيت حنينا شمالي القدس وكانت اعتقلت وهي طفلة لم يتجاوز عمرها (16 عاماً)، فقط، وأصبحت اليوم ممثلة الأسيرات في سجن الدامون، وهى محكومة بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات ونصف وتبقى لها 6 شهور لإنهاء محكوميتها.

كذلك من بين الأسيرات الستة الأسيرة المريضة "اسراء رياض جعابيص" من القدس وتقضى حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 عام، وكانت أصيب بجراح وحروق شديدة حين الاعتقال ولا تزال تعاني من آثارها وتحتاج الى عدة عمليات جراحية ووظيفية يرفض الاحتلال اجرائها رغم مرور 8 سنوات على اعتقالها، امعاناً في جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء للأسيرات.

بينما ثاني أقدم الاسيرات الفلسطينيات الأسيرة "روان نافذ أبو زيادة" من مدينة رام الله أنهت عامها الثامن، ودخلت عامها التاسع والأخير في سجون الاحتلال، حيث انها معتقلة من يونيو 2015، وتقضى حكماً بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، بعد ان وجهت لها تهمة تنفيذ عملية طعن لجندي وإصابته بجراح، وهي تعاني من أوجاع بالرقبة والمعدة نتيجة ظروف الاعتقال القاسية، ولم يقدم لها الاحتلال أي رعاية طبية او علاج مناسب.

والاسيرة السادسة " نورهان ابراهيم عواد" من مخيم قلنديا شمال القدس أمضت 8 سنوات من حكمها البالغ 10 سنوات، وكانت اعتقلت في نوفمبر 2015 ولم يتجاوز عمرها حينها 16 عاماً، وكانت برفقة ابنة عمها "هديل عواد" (14 عاما) التى استشهدت بعد إطلاق النار عليهما واصيبت نورهان بالرصاص وتم اعتقالها.

وبين مركز فلسطين ان الاسيرة المحررة لينا الجربوني من قرية عرابة البطوف، بمدينة عكا المحتلة، أكثر الأسيرات اللواتي أمضين فترة اعتقال لدى الاحتلال حيث قضت 15 عاما داخل الاسر وكانت اعتقلت في ابريل 2002 وأفرج عنها في أبريل 2017، وكانت عميدة الأسيرات لسنوات طويلة، ورفض الاحتلال إطلاق سراحها ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

 كذلك الأسيرة المحررة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أمضت سبع سنوات في سجون الاحتلال وتحررت فى نوفمبر 2021، والأسيرة المحررة "حلوة حمامرة" من بيت لحم أفرج فى أغسطس 2021، بعد أن أمضت 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة، الضغط على الاحتلال لوقف اعتقال النساء الفلسطينيات، والإفراج الفوري عن المعتقلات وخاصة من أمضين سنوات طويلة فى الأسر.

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