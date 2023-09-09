هنية يعزي الملك المغربي محمد السادس بضحايا الزلزال
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، برقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس، ملك المغرب، بضحايا الزلزال الأليم الذي وقع ليلة أمس جنوب غرب البلاد.
وعبر هنية في تصريح صحفي، عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وعدة مدن أخرى، فجر السبت، إلى 822 قتيلاً 672 مصاباً.
بدوره، قال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، إن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، فيما أكد رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن.
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