هنية يعزي الملك المغربي محمد السادس بضحايا الزلزال

وعبر هنية في تصريح صحفي، عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وعدة مدن أخرى، فجر السبت، إلى 822 قتيلاً 672 مصاباً.



