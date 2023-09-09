سرايا القدس كتيبة طولكرم: استهدفنا حاجزيْن إسرائيليين بصليات كثيفة وحققنا إصابات مباشرة

قال سرايا القدس-كتيبة طولكرم، اليوم السبت، إن عناصرها تمكنوا من استهداف حاجز "تسناعوز" الإسرائيلي، الساعة 07:00 وحاجز عناب الساعة 07:20 صباح اليوم، وذلك بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.





في السياق، أفاد المتحدث باسم حيش الاحتلال، إن حاجزاً للجيش تعرض في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من عمق مدينة طولكرم وردت القوة التي كانت في المكان على مصدر إطلاق النار.





وأضاف بأن الجيش باشر بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين، لا إصابات.

رام الله - دنيا الوطن