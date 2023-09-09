شؤون فلسطينية

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و"تل أبيب"

دائرة مناهضة أبارتهايد تندد بقرار إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و"تل أبيب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نددت دائرة مناهضة الفصل العنصري (أبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار عمدة مدينة برشلونة الإسبانية الجديد، إعادة إحياء اتفاقية التوأمة مع "تل أبيب"، وذلك بعد قيام بلدية برشلونة السابقة بإلغاء الاتفاقية في شباط/فبراير الماضي، بسبب سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت دائرة مناهضة (أبارتهايد) أن عمدة مدينة برشلونة الجديد "جاومي كولبوني"، تراجع عن قرار العمدة السابقة "أدا كولاو"، التي قررت إلغاء اتفاقية التوأمة مع "تل أبيب"، بسبب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الدائرة أن القرار السابق لإلغاء اتفاقية التوأمة؛ اقترحه الآف المواطنين الإسبان، وأيده أربعة فائزين بجائزة نوبل، و50 مفكراً، و100 منظمة تدعم حقوق الفلسطينيين.

ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري الحكومات والبرلمانات والأحزاب، لإدانة ومحاسبة نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال وقف كافة اتفاقيات التوأمة والاتفاقيات التجارية والمالية معه، وحظر جميع الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان وجرائم الفصل العنصري، ومعاملة قادة الاحتلال السياسيين والأمنيين والعسكريين كمجرمي حرب، من خلال محاكمتهم أمام العدالة الدولية، وعدم السماح لهم بدخول دولهم، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية للقيام بمسؤولياتها في محاكمتهم.

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