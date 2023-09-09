شؤون فلسطينية

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي

رئاسة المجلس التشريعي تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم المجلس التشريعي، بغزة، باسم شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي وأعمق معاني المواساة من المغرب في ضحايا الكارثة الأليمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية.

وأعرب "التشريعي" على لسان رئيسه بالإنابة، أحمد بحر، عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل و"نعتبره مصابنا أيضاً، وندعو الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يحفظ المغرب من كل سوء".

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