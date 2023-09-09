مباشر | ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 822 قتيلاً

عربي

معهد مغربي: الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الأعنف منذ قرن

معهد مغربي: الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الأعنف منذ قرن
مواطنون مغاربة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، ناصر جابور، إن الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الماضية، هو الأعنف منذ قرن.

وأضاف وفق ما نقل موقع (العربية)، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".

واستنفرت القوات المسلحة المغربية، السبت، لإغاثة متضرري الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها السبت: "بتعليمات من الملك محمد السادس، القوات المسلحة الملكية تنشر بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني".

وأضافت: "تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية".

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وعدة مدن أخرى، فجر السبت، إلى 822 قتيلاً 672 مصاباً، (حتى كتابة هذا الخبر).

بدوره، قال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، إن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، فيما أكد رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.


 


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