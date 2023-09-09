الديمقراطية تعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة





وأجرى عضو المكتب السياسي للجبهة يوسف أحمد سلسلة من الاتصالات شملت العديد من قادة القوى والأحزاب المغربية الشقيقة أعرب خلالها عن مشاعر الحزن والتضامن مع الشعب المغربي في هذا المصاب الأليم، وتقدم بالتعازي القلبية الحارة من عائلات الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى والمصابين والسلامة للمفقودين.



وأكد أحمد ثقته بالشعب المغربي على تجاوز هذا المصاب الأليم والمفجع ولملمة الجراح وتجاوز هذه الكارثة التي أوجعت قلوب الشعب الفلسطيني، داعياً الدول العربية الشقيقة الى مد يد العون والمساعدة للشعب المغربي للتخفيف من آثار الزلزال وتداعياته الإنسانية الكارثية على الشعب المغربي الشقيق.



وشدد أحمد على عمق العلاقات الفلسطينية المغربية، والإعتزاز بمواقف الشعب المغربي المساندة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ودعم نضاله في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.



رام الله - دنيا الوطنتقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأحر التعازي للشعب المغربي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية فجر اليوم السبت، والذي خلف مئات الضحايا والمصابين في عدة مدن مغربية.