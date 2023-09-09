تعليق منظمة الصحة العالمية على زلزال المغرب

رام الله - دنيا الوطنأضر الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة، وذلك حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.وأسفر الزلزال عن مقتل مئات الأشخاص، وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.ووفق آخر إحصائية لوزارة الداخلية المغربية، فقد قتل 820 شخصاً، وأصيب و672 آخرون، من بينهم 205 في حالة خطرة، حتى كتابة هذا الخبر.وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.في أعقاب الزلزال مباشرة، أظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصًا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة.وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور، وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترًا (226 قدمًا) باسم "سقف مراكش"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.نشر مغاربة مقاطع مصورة تظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة (يونسكو) للتراث العالمي.