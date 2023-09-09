الرئيس عباس يوعز لرئيس الوزراء بإرسال فرق إنقاذ لتقديم المساعدة بضحايا زلزال المغرب
أوعز الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، لرئيس الوزراء، محمد اشتية بإرسال فرق إنقاذ وإغاثة، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وتقديم كل المساعدة الممكنة، لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.
وخلف الزلزال وفق وزارة الداخلية المغربية، أكثر من 800 قتيل، ونحو 500 جريح، حتى كتابة هذا الخبر.
وعزى الرئيس عباس، اليوم السبت، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين.
وأعرب الرئيس عباس في برقية التعزية، عن التضامن والتعاطف معهم في هذا المصاب الجلل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتقدّم الرئيس عباس لملك المغرب وللحكومة والشعب المغربي الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظكم وشعبكم الشقيق بكل خير واستقرار وسلام".
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