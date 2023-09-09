الرئيس عباس يوعز لرئيس الوزراء بإرسال فرق إنقاذ لتقديم المساعدة بضحايا زلزال المغرب

وخلف الزلزال وفق وزارة الداخلية المغربية، أكثر من 800 قتيل، ونحو 500 جريح، حتى كتابة هذا الخبر.

وعزى الرئيس عباس، اليوم السبت، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين.





وأعرب الرئيس عباس في برقية التعزية، عن التضامن والتعاطف معهم في هذا المصاب الجلل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



