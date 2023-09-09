العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات

وأفادت وزارة الداخلية المغربية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وعدة مدن أخرى، فجر السبت، إلى 822 قتيلاً 672 مصاباً.





بدوره، قال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، إن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، فيما أكد رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن.



