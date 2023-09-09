العاهل الأردني يُعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه حكومته بتقديم المساعدات
بعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى العاهل المغربي، محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب، يوم أمس الجمعة.
وأكد العاهل الأردني، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، موجها الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات.
وأعرب في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي العزيز ولأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وعدة مدن أخرى، فجر السبت، إلى 822 قتيلاً 672 مصاباً.
بدوره، قال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، إن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، فيما أكد رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.
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