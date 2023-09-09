مجدلاني يعزي ملك وحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال

وأعرب مجدلاني عن التضامن مع المغرب في هذه المحنة، ​مؤكداً بأن المغرب سوف يتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، بعزيمة قوية.



وقدم التعازي والمواساة القلبية لعائلات الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله المغرب من كل مكروه.

رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، بأحر التعازي، لملك المغرب محمد السادس، وحكومة المغرب والشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية ، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين.