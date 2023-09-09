العربية الفلسطينية تعزي الشعب المغربي بضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنعزت الجبهة العربية الفلسطينية الشعب المغربي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة أمس، مؤكدة على تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي.وأعربت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في المملكة المغربية في المحنة التي تمر بها نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم في المملكة، موقعا المئات من الضحايا، مؤكدة أنها على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب المغربي الشقيق على اجتياز هذه المحنة.واضافت الجبهة، اننا ونحن نترحم أرواح ضحايا أشقائنا في المملكة المغربية، نتوجه باسم شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي وأعمق معاني المواساة من المغرب الشقيق في ضحايا الكارثة الأليمة والمصاب الجلل الذي نعتبره مصابنا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، داعية الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يحفظ المغرب من كل سوء.