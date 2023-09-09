وكالة الأنباء اللبنانية: قتيلان و11 جريحاً في تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم السبت، بسقوط قتيلين، وإصابة 11 آخرين، جراء تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان.يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.وشدد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد الرئيس عباس حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.تأتي هذه الأحداث، بعد نحو ستة أسابيع من مواجهات مسحلة استمرت عدة أيام، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً من بينهم قيادي بارز في حركة فتح.