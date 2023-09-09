شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسرى مستعدون لخوض معركة الإضراب في 14 من سبتمبر

نادي الأسير: الأسرى مستعدون لخوض معركة الإضراب في 14 من سبتمبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال مستعدون لخوض الإضراب عن الطعام والذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاريّ، ردًا على إجراءات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وللمطالبة بوقف كل القرارات، والسياسات المتخذة بهدف التضييق عليهم.

وفي رسالة وجهها أسرى حركة فتح، أكّدوا على أنّهم وإلى جانب كافة رفاقهم من فصائل العمل الوطني والإسلامي، مستعدون بكل ما يملكون من إرادة لخوض هذه المعركة، وسيرفضون أي محاولة للمساومة على حقوقهم وحقوق عائلاتهم، داعين أبناء شعبهم إلى إسنادهم ودعمهم في وجه هذا العدوان المستمر بحقهم.

جاءت هذه الرسالة في إطار حالة التعبئة المستمرة، وتأكيد الأسرى على أنهم في حالة طوارئ دائمة، لطالما استمرت حكومة الاحتلال الفاشية في التلويح بفرض المزيد من الإجراءات، والسياسات للانقضاض على حقوقهم.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، أنّ تأكيد الأسرى على استعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام، كما في كل المحطات والمعارك السابقة، هي رسالة للاحتلال على استعدادهم الدائم للذهاب لأقسى المعارك وأشدها في سبيل الحفاظ على منجزاتهم وحقوقهم.

من الجدير ذكره أنّ الوزير الفاشي (بن غفير) وقبل أسبوع أعلن عن قراره بتقليص زيارات الأسرى، في إطار خطته التي تهدف للتضييق على الأسرى، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وفي ضوء هذا القرار أعلنت اللجنة الوطنية للحركة الأسيرة، عن استعدادها لخوض معركة الإضراب عن الطعام، علمًا أنّه ومنذ تولي حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية سدة الحكم، سعت وما تزال  لفرض جملة من الإجراءات، بالإضافة إلى قوانين، ومشاريع قوانين، وتعديلات قانونية عنصرية بحقّ الأسرى.



يشار إلى أنّ الأسرى وعلى عدة جولات تمكّنوا عبر خطوات نضالية، بالإضافة إلى تأكيدهم على استعدادهم لخوض إضراب عن الطعام، من حماية منجزاتهم، وما تبقى لهم من حقوق.

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