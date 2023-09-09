الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط والدفاع عن الأقصى خلال الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطندعا خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرباط ومواصلة شد الرحال للمسجد المبارك، وذلك لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي، إن "الاقتحامات المتكررة لمصلى باب الرحمة ستفشل"، مشدداً على ضرورة شد الرحال للأقصى والدفاع عنه في كل الأوقات، لا سيما فيما يسمى بـ"أعياد اليهود" التي تصادف بعد أيام.وذكر أن الاحتلال يفقد صوابه حينما يرى جموع المصلين تزحف للأقصى، معتبراً أن البطش المتكرر بالمقدسيين دليل واضح على إفلاس الاحتلال وضعفه وجبنه.وأشاد بالمرابطين والمصلين الذين يحرصون على تواجدهم الكثيف في الأقصى، لكسر إرادة المحتل ولإفشال مخططات المستوطنين وأطماعهم بالمسجد المبارك.