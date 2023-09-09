مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

ووفق (مكان)، فقد أرسل 15 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء مذكرة الى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يلفتون انتباهه فيها الى ان إسرائيل لن تتمكن من استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في التفاهمات التمهيدية بين الجانبين بشأن الإعلان عن اعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول المسبقة للولايات المتحدة.



وكان الجانبان قد وقعا على مذكرة تفاهم بهذا الشأن تقضي بأن تسمح سلطات الاحتلال للمواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية، وكذلك الفلسطينيين الذي يحملون الجنسية الامريكية ويسكنون الضفة الغربية بالسفر عبر مطار "بن غوريون" من والى خارج إسرائيل، علما بأنهم كانوا حتى بداية شهر حزيران/يونيو من العام الجاري يضطرون الى استخدام المعابر الحدودية البرية مع الأردن.



وتضمنت مذكرة أعضاء مجلس الشيوخ عدة نقاط يعتبرونها عائقا لا تسمح بمنح الإسرائيليين الاعفاء من التأشيرة الامريكية وتعود الى طريقة التعامل المختلفة مع الأمريكيين-الفلسطينيين ومنعهم على سبيل المثال من استئجار سيارة من المطار او ادخال سيارة عبر الحدود إلى إسرائيل.



الى ذلك يرفض أعضاء الكونغرس الـ 15 الموقعون على المذكرة الفحص الأمني ثنائي المراحل الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية حيال هؤلاء الأمريكيين الفلسطينيين، وذلك خلافا لتعاملها مع بقية السياح الأمريكيين او من أي دولة أخرى.



ودعا هؤلاء النواب الامريكيون ارجاء الموافقة على اعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الى العام القادم، الى ان تنجز السلطات الإسرائيلية كافة شروط الاتفاق، لأن عدم انجاز هذه الشروط يعتبر مخالفة للقانون الأمريكي.



يذكر ان إسرائيل طرقت موضوع الاعفاء من التأشيرة الامريكية بعدما انخفضت نسبة المرفوضين من الحصول على التأشيرة الامريكية الى اقل من 3% من المتقدمين لها من الاسرائيليين، وهو الشرط الأول لطلب الاعفاء من التأشيرة لأي دولة كانت وفقا للقانون الأمريكي.



ويرى المراقبون انه اذا تم ارجاء الإعلان عن اعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الامريكية هذا العام، فمن الممكن ألاّ تكون نسبة المرفوضة طلباتهم للتأشيرة العام القادم اقل من 3% وعندها سيكون ذلك بمثابة عائق لا يسمح بتقديم طلب الاعفاء من التأشيرة لكافة الإسرائيليين.



ونقلت (مكان) عن مصادر مطلعة، انه ومنذ بدء تطبيق التفاهمات بين الجانبين، دخل عبر مطار بن غوريون من الأمريكيين الفلسطينيين نحو 12 الف زائر، وان التفاهما سارية المفعول دون أي عوائق من الجانب الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، عراقيل جديدة قد تعيق استكمال التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية، بشأن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن أن هذه العراقيل، قد ترجئ الإعلان عن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية.