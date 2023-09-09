دولي

مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، عراقيل جديدة قد تعيق استكمال التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية، بشأن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن أن هذه العراقيل، قد ترجئ الإعلان عن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية.

ووفق (مكان)، فقد أرسل 15 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء مذكرة الى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يلفتون انتباهه فيها الى ان إسرائيل لن تتمكن من استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في التفاهمات التمهيدية بين الجانبين بشأن الإعلان عن اعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول المسبقة للولايات المتحدة.

وكان الجانبان قد وقعا على مذكرة تفاهم بهذا الشأن تقضي بأن تسمح سلطات الاحتلال للمواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية، وكذلك الفلسطينيين الذي يحملون الجنسية الامريكية ويسكنون الضفة الغربية بالسفر عبر مطار "بن غوريون" من والى خارج إسرائيل، علما بأنهم كانوا حتى بداية شهر حزيران/يونيو من العام الجاري يضطرون الى استخدام المعابر الحدودية البرية مع الأردن.

وتضمنت مذكرة أعضاء مجلس الشيوخ عدة نقاط يعتبرونها عائقا لا تسمح بمنح الإسرائيليين الاعفاء من التأشيرة الامريكية وتعود الى طريقة التعامل المختلفة مع الأمريكيين-الفلسطينيين ومنعهم على سبيل المثال من استئجار سيارة من المطار او ادخال سيارة عبر الحدود إلى إسرائيل.

الى ذلك يرفض أعضاء الكونغرس الـ 15 الموقعون على المذكرة الفحص الأمني ثنائي المراحل الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية حيال هؤلاء الأمريكيين الفلسطينيين، وذلك خلافا لتعاملها مع بقية السياح الأمريكيين او من أي دولة أخرى.

ودعا هؤلاء النواب الامريكيون ارجاء الموافقة على اعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الى العام القادم، الى ان تنجز السلطات الإسرائيلية كافة شروط الاتفاق، لأن عدم انجاز هذه الشروط يعتبر مخالفة للقانون الأمريكي.

يذكر ان إسرائيل طرقت موضوع الاعفاء من التأشيرة الامريكية بعدما انخفضت نسبة المرفوضين من الحصول على التأشيرة الامريكية الى اقل من 3% من المتقدمين لها من الاسرائيليين، وهو الشرط الأول لطلب الاعفاء من التأشيرة لأي دولة كانت وفقا للقانون الأمريكي.

ويرى المراقبون انه اذا تم ارجاء الإعلان عن اعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الامريكية هذا العام، فمن الممكن ألاّ تكون نسبة المرفوضة طلباتهم للتأشيرة العام القادم اقل من 3% وعندها سيكون ذلك بمثابة عائق لا يسمح بتقديم طلب الاعفاء من التأشيرة لكافة الإسرائيليين.

ونقلت (مكان) عن مصادر مطلعة، انه ومنذ بدء تطبيق التفاهمات بين الجانبين، دخل عبر مطار بن غوريون من الأمريكيين الفلسطينيين نحو 12 الف زائر، وان التفاهما سارية المفعول دون أي عوائق من الجانب الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

تفاصيل اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني

تفاصيل اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني

مسؤولون إسرائيليون: تضاؤل فرص عقد لقاء بين نتنياهو وبايدن في البيت الأبيض

مسؤولون إسرائيليون: تضاؤل فرص عقد لقاء بين نتنياهو وبايدن في البيت الأبيض

في ظل غياب بوتين وتشي.. انطلاق قمة الـ 20 في الهند

في ظل غياب بوتين وتشي.. انطلاق قمة الـ 20 في الهند

حريق هاواي: 66 شخصاً في عداد المفقودين

حريق هاواي: 66 شخصاً في عداد المفقودين

البرازيل: ارتفاع عدد المفقودين جراء الإعصار المدمّر إلى 46 شخصاً

البرازيل: ارتفاع عدد المفقودين جراء الإعصار المدمّر إلى 46 شخصاً

الرئيس الإسرائيلي يواصل جهود الوساطة بين الائتلاف والمعارضة

الرئيس الإسرائيلي يواصل جهود الوساطة بين الائتلاف والمعارضة

قمة مجموعة العشرين تسعى لتوافق الآراء بشأن أوكرانيا

قمة مجموعة العشرين تسعى لتوافق الآراء بشأن أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: منظمات أميركية بغطاء &quot;جمعيات خيرية&quot; توفر الدعم للمستوطنين

تقرير: منظمات أميركية بغطاء "جمعيات خيرية" توفر الدعم للمستوطنين

حماس تعزي المملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال

حماس تعزي المملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط والدفاع عن الأقصى خلال الأعياد اليهودية

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط والدفاع عن الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى

غزة: لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالتشريعي تدين الانحياز الفاضح بين فيسبوك والاحتلال

غزة: لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالتشريعي تدين الانحياز الفاضح بين فيسبوك والاحتلال

الديمقراطية تدعو لتصحيح خطأ تاريخي وقعت عليه منظمة التحرير في سبتمبر 1993

الديمقراطية تدعو لتصحيح خطأ تاريخي وقعت عليه منظمة التحرير في سبتمبر 1993

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة تعزي المملكة المغربية بضحايا الزلزال

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة تعزي المملكة المغربية بضحايا الزلزال

اشتية يعزي رئيس الوزراء المغربي بضحايا الزلزال

اشتية يعزي رئيس الوزراء المغربي بضحايا الزلزال

منوعات

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

أسما شريف منير تتصدّر الترند بإطلالة باربي المُلفتة

أسما شريف منير تتصدّر الترند بإطلالة باربي المُلفتة

لماذا اعتذرت رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش؟

لماذا اعتذرت رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش؟

نجوى كرم تصعد المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال المدمر

نجوى كرم تصعد المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال المدمر

هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير مروّع في لبنان؟

هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير مروّع في لبنان؟

صورة: ياسمين صبري تظهر بفستان قصير وجريء والجمهور يغازلها

صورة: ياسمين صبري تظهر بفستان قصير وجريء والجمهور يغازلها

بالصور: نانسي عجرم برفقة بناتها في إطلالة مبهرة من نيويورك

بالصور: نانسي عجرم برفقة بناتها في إطلالة مبهرة من نيويورك

فيديو: كواليس إنهاء حسن شاكوش خلافه مع طليقته ريم طارق

فيديو: كواليس إنهاء حسن شاكوش خلافه مع طليقته ريم طارق

مطربة &quot;مخصماك&quot;: كنت خايفة منها والملحن هددني

مطربة "مخصماك": كنت خايفة منها والملحن هددني

علا غانم تكشف أسرار عودتها للأعمال الفنية بعد غياب سبع سنوات

علا غانم تكشف أسرار عودتها للأعمال الفنية بعد غياب سبع سنوات

عربي

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال

296 قتيلا جراء زلزال ضخم ضرب مدناً بالمغرب

296 قتيلا جراء زلزال ضخم ضرب مدناً بالمغرب

السعودية تتوقع بين 12 مليون زائر خلال موسم الرياض 2023

السعودية تتوقع بين 12 مليون زائر خلال موسم الرياض 2023

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة