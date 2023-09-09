المبادرة الوطنية تتقدم بأحر التعازي للمغرب والشعب المغربي



ووجهت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التعازي لعائلات ضحايا الزلزال المدمر، وأكدت على أواصر التضامن و التكافل التي تربط الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق و الذي يتمسك دوما بمساندة الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي و التمييز العنصري.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم السبت، عن تعازيها الحارة وتضامنها مع المغرب والشعب المغربي في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب المغرب ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي إلى إسناده بكل الوسائل.