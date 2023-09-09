اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وميقاتي بشأن أحداث عين الحلوة





وتجددت الاشتباكات المسلحة فجر الجمعة في مخيم عين الحلوة، حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.





جاء ذلك بعد نحو أربعة أسابيع من مواجهات مسحلة استمرت عدة أيام، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً من بينهم قيادي بارز في حركة فتح.



رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.وشدد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد الرئيس عباس حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.