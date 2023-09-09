قاسم لـ "دنيا الوطن": حماس لا يمكن أن تستقبل رسائل تهديد من الاحتلال

خاص دنيا الوطنردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على الأنباء التي ذكرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن رسائل تحذير وجهها مسؤولون في الجيش، عبر وسطاء، للحركة.وأفادت (القناة 11) الإسرائيلية، بأن مسؤولين رفيعين في جيش الاحتلال، وجهوا تحذيراً "شديد اللهجة" عبر وسطاء لحركة حماس، من مغبة إطلاق النار من قطاع غزة، خلال عطلة الأعياد اليهودية.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هذه أخبار اسرائيلية كاذبة، فالوسطاء لا ينقلون هكذا تهديدات من الاحتلال الاسرائيلي"، مشيراً إلى أن "حماس لا يمكن ان تستقبل رسائل تهديد من العدو الصهيوني".وشدد على أن "هذه إسطوانة مشروخة يكررها الاحتلال في كل مرة يجد نفسه في مأزق بفعل المقاومة، أو بسبب تخوفه من موجة تصعيد جديدة".وأكد المتحدث باسم حماس، أن "الحركة ستواصل نضالها المشروع ضد العدو الصهيوني في كل الساحات".