الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي المغرب في مأساة الزلزال





وخلف الزلزال في حصيلة أولية لا تقل عن 632 حالة وفاة و329 مصاباً وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية المغربية.



وأكد الأمين العام تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية وشعبها في مواجهة آثار هذا الزلزال الجلل وتجاوز هذه المحنة الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وتعاطفه مع أسر ضحايا الزلزال القوي الذي أصاب عدة أقاليم بوسط المملكة المغربية.