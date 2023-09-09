تفاصيل اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني



الجدير ذكره، أن بن سلمان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، أعرب خلالها عن شكره لبوتين على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة (بريكس).



كما أشاد الطرفان بالمستوى العالي للتنسيق في إطار (أوبك+) واستعرضا "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات"، وفق بيان للكرملين.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى، السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.ووفق الوكالة، فإن زيلينسكي "قدم شكره لولي العهد على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية و لجهود الأمير محمد الشخصية في هذا الشأن".من جانبه، أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".