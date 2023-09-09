مسؤولون إسرائيليون: تضاؤل فرص عقد لقاء بين نتنياهو وبايدن في البيت الأبيض

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولون سياسيين قولهم، إن فرص عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن في البيت الأبيض، قد تضاءلت.



ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن مسؤولين سياسيين، أكدوا فرص عقد لقاء بين المسؤولين في البيت الأبيض، تضاءلت.





وأشاروا إلى أن "التقديرات أنهما سيلتقيان فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".





ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة أواخر هذا الشهر، لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطن