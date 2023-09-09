دولي

في ظل غياب بوتين وتشي.. انطلاق قمة الـ 20 في الهند

في ظل غياب بوتين وتشي.. انطلاق قمة الـ 20 في الهند
انطلاق قمة الـ 20 في نيودلهي
رام الله - دنيا الوطن
تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي، القمة 18 لمجموعة الـ 20 "G-20"، وسط غياب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصين، تشي جين بينغ.

ورحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بقادة المجموعة، والتقط معهم صورا ترحيبية لدى وصولهم إلى مكان انعقاد القمة.

ومن المقرر أن يتبادل زعماء مجموعة الـ 20، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينغ، وجهات النظر في ثلاث جلسات، على أمل إحراز تقدم في مجالات التجارة والمناخ ومشاكل عالمية أخرى، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).

وفي اليوم الأول، سيحضر القادة جلستي "أرض واحدة" و"عائلة واحدة"، فيما سيضعون في اليوم الثاني أكاليل الزهور على قبر الرمز الهندي العالمي "المهاتما غاندي" في نيودلهي قبل حضور حفل زراعة الأشجار.

وبعد الجلسة الثالثة بعنوان "مستقبل واحد"، من المتوقع أن يعتمد المجتمعون إعلان قادة نيودلهي، وهو التزام بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المعنية.

كما تأتي هذه القمة فيما تقترب مجموعة الـ 20 من التوصل إلى اتفاق بشأن قبول الاتحاد الإفريقي، وهو تكتل يضم 55 دولة، كعضو في المجموعة.

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