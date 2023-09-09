مباشر | تغطية صحفية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 632 قتيلاً

دولي

حريق هاواي: 66 شخصاً في عداد المفقودين

حريق هاواي: 66 شخصاً في عداد المفقودين
جانب من آثار حريق ولاية هاواي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم ولاية هاواي الأميركية، جوش غرين، بأن 66 شخصاً لا يزالوا في عداد المفقودين، جراء الحريق الهائل الذي اجتاح الولاية.

واشار غرين إلى أن عدد قتلى الحريق لا يزال 115، لكنه مرجح للارتفاع، مؤكداً أن الشرطة المحلية تحقق حالياً في مصير المفقودين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأتى الحريق، الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ قرن، على مدينة لاهاينا السياحية العاصمة السابقة لمملكة هاواي بشكل شبه تام.

وأنهى عناصر الإنقاذ عمليات البحث في الأراضي التي أتت عليها النيران، لكنهم يواصلونها في البحر، حيث قفز الناس للنجاة من الحريق.

وأدت الحرارة المرتفعة التي سببها الحريق إلى صهر السيارات وتحويل المنازل إلى رماد وخلفت نفايات خطرة.

وقدم غرين أيضاً تقييماً لأعداد النازحين، مشيراً إلى أن 6595 شخصاً تم إيواؤهم في فنادق بالجزيرة و1100 آخرين في مساكن مستأجرة.

واضاف أنه في غضون أسبوعين تقريبًا، "سننقل الناس إلى مساكن لأجل طويل".

ودمر حريق لاهاينا 2200 مبنى على الأقل، معظمها سكني، وتسبب في خسائر قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وفقا لخبراء التأمين.

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