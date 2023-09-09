غزة: لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالتشريعي تدين الانحياز الفاضح بين فيسبوك والاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، بغزة، بشدة، الانحياز الفاضح بين شركة (فيسبوك) والاحتلال الإسرائيلي، كما كشف برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، وما يمثله ذلك من اعتداء سافر على حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والدفاع عن قضيتهم.وقالت اللجنة إن تورط (فيسبوك) بالتعاون مع الاحتلال استخباريًا يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويمثل تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير من خلال تنفيذ توجيهات الاحتلال الإسرائيلي بمحاربة المحتوى الفلسطيني على منصتها، وهو مايعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وحثت اللجنة (فيسبوك) على مراجعة سياستها ووقف هذا السلوك الذي يقمع حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين ويدعم الاحتلال.ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على فيسبوك للامتناع عن التورط في أي أنشطة تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.